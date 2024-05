Captação múltipla de órgãos para doação é realizada pela Santa Casa de Sobral

Foi realizada na última sexta-feira, 19, em Sobral, a quarta captação múltipla de órgãos e a primeira doação de coração do ano de 2024. O procedimento foi realizado na Santa Casa de Misericórdia da cidade, e foi realizado por profissionais médicos da própria unidade de saúde, contando também com o apoio de médicos de outros hospitais.

A equipe contou com a ajuda da Guarda Municipal de Trânsito para o transporte dos órgãos que foram encaminhados para diferentes instituições médicas que possuem experiência no transplante de órgãos. O coração teve como destino ao Hospital do Coração de Messejana, enquanto o fígado, rins e baço foram enviados ao Hospital Universitário Walter Cantídio. Já as córneas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Fortaleza.

A doação de órgãos é importante para salvar vidas é fundamental para pessoas que estão na fila de transplantes. Thiago Ribeiro, enfermeiro coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) da Santa Casa, exaltou a gratidão pela decisão da família do doador em permitir a doação. "É um processo que envolve esperança e solidariedade, e essa manifestação é compartilhada por todos os profissionais da OPO", disse ele.