Homem acusado de estupro é morto a tiros e pedradas e tem o corpo jogado em canal em Sobral

Repórter do caderno de Cidades

Um suspeito do crime foi preso. Homicídio teria sido praticado em retaliação a um suposto estupro

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Ceará

Um suspeito do crime, Francisco Thalysson Gomes Mesquita, de 23 anos, foi preso pela Polícia Militar horas após o crime, já na madrugada desta terça-feira, 13.

Um homem de 24 anos foi morto a tiros e pedradas no bairro Terrenos Novos, em Sobral (Região Norte do Estado), por volta das 23 horas dessa segunda-feira, 12. Francisco Uaique Silva de Paula ainda teve o corpo jogado em um canal .

Em depoimento à Polícia Civil, Francisco Thalysson confessou o crime, chegando a dizer que “se não tivesse conseguido matar a vítima, tentaria novamente”. Em audiência de custódia realizada nesta terça, Francisco Thalysson teve a prisão preventiva decretada.



“De fato, mesmo com feitos penais e já com condenações, o custodiado não cessou com os atos danosos à ordem pública e voltou, em tese, ao cenário delitivo, praticando agora, um homicídio”, afirmou na decisão a juíza Rosa Cristina Ribeiro Paiva.



“Portanto, possível concluir que a incolumidade da ordem pública está sendo afetada pelas reiteradas condutas do referido autuado, estando justificado, desse modo, a necessidade da medida cautelar extrema”.



As investigações prosseguem para identificar outras pessoas que teriam participado do crime.