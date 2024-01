Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Sobral

Uma pessoa foi presa em flagrante por suspeita de envolvimento por tráfico ilegal de drogas na cidade de Sobral, no norte do Estado. O trabalho foi realizado em parceria da Policia Civil do Estado do Ceará (PCCE) com o Departamento de Inteligência Policial (DIP). A captura ocorreu no bairro Terrenos novos na manhã desta segunda, 22.

A investigação foi realizada pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Regional de Sobral. A unidade policial monitorou a suspeita e sua atuação no comércio ilegal de drogas na região.

Na manhã de hoje, 22, policiais civis foram a campo e prenderam a mulher identificada como Lara Maria Silva Prado, de 20 anos. Lara já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e homicídio doloso.