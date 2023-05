Suspeitos de assaltarem estabelecimento em Sobral são presos em Fortaleza

Quatro homens foram presos em flagrante, por meio de um trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE), no bairro Mondumbim, na cidade de Fortaleza. Eles estariam envolvidos em um assalto a mão armada em Sobral.

Os criminosos roubaram um estabelecimento da cidade e levaram objetos pessoais de funcionários do local. Após tomarem os pertences, os suspeitos trancaram as pessoas presentes no espaço em uma sala.

Agentes das duas corporações iniciaram o processo de busca dos suspeitos assim que tomaram conhecimento do crime. Ao fazerem uso de imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento roubado, os policiais conseguiram identificar o veículo utilizado pelos suspeitos.

Após a identificação, os policiais foram auxiliados pela Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS) — responsável por apontar que os suspeitos tinham fugido da cidade em direção a Fortaleza.