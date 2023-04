Morre mulher esfaqueada pelo companheiro em Sobral

A vítima foi lesionada no sábado, 8, e morreu no dia seguinte em uma unidade de saúde

Uma mulher de 46 anos morreu após ser esfaqueada pelo companheiro, em Sobral, distante 234,8 km de Fortaleza.

Maeva Oliveira Bastos foi violentada pelo companheiro em uma residência no bairro Alto da Expectativa, no último sábado, 8. Ela foi socorrida por ambulância no Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas morreu no domingo, 9.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o companheiro dela foi preso em flagrante no dia do crime dentro da residência. O indivíduo de 42 anos foi conduzido à Delegacia Municipal de Sobral.

Uma arma de fogo artesanal e três munições foram encontradas no local. A Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral ficará responsável pela investigação do caso.

