Médico preso por espancar esposa é encontrado morto dentro da cadeia em Sobral

Preso há mais de um mês por suspeita de espancar a própria esposa, o médico Clayton da Silva Dias, 48, foi encontrado morto na cela onde cumpria reclusão em uma unidade prisional de Sobral, na última sexta-feira, 27. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), ele tirou a própria vida enquanto fazia a barba.

O médico estava na cadeia desde o dia 10 de novembro do ano passado. A prisão ocorreu após a vítima procurar atendimento em um hospital local com fraturas no fêmur e na face, apontando o esposo como o autor da agressão. Ela relatou à Polícia que já havia sido violentada por ele outras vezes. Em 2021, Clayton foi preso após usar uma faca para riscar as costas da mulher.

A SAP informou que o detento passou a ser acompanhado pelo serviço social, médico e psicológico da penitenciária após ser diagnosticado com depressão. De acordo com a pasta, ele participava de atividades de trabalho na unidade e teve sua última avaliação clínica realizada no dia 25 de janeiro.

"Na manhã do dia 27, o interno usou o seu horário de se barbear para cometer suicídio", detalhou a Secretaria em nota. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para prestar socorro ao preso, mas ele já não apresentava mais sinais vitais. O caso segue sendo investigado pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral.

