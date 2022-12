Sobral elimina transmissão vertical de HIV e recebe certificação do Ministério da Saúde

A cidade do Norte do Ceará foi uma das 43 cidades brasileiras a receber o selo

Sobral foi a única cidade do Ceará e do Nordeste a receber a certificação do Ministério da Saúde (MS) por conseguir zerar os casos de transmissão vertical de HIV. Nesses casos, o vírus é passado da mãe para o bebê no momento do parto, da amamentação ou da gravidez.

As certificações, dada pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde, contemplou 43 cidades do Brasil que conseguiram zerar a taxa de transmissão vertical do HIV e da sífilis.

Para zerar esse tipo de transmissão, as gestantes do município precisam ter acesso a consultas de pré-natal e ao teste de HIV, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis ainda no início da gravidez. Por isso, um dos indicadores levados em conta para receber a certificação é a proporção de gestantes que fazem pelo menos quatro consultas no pré-natal e um teste de ISTs.

Caso os exames apontem o diagnóstico positivo, medidas preventivas devem ser adotadas para controlar a carga viral e evitar que o bebê seja infectado.

“Com a conquista, Sobral demonstrou uma melhoria na qualidade da assistência, na realização de pré-natais, no atendimento a mulheres que procuram unidades de saúde em busca da testagem rápida de HIV e demais serviços”, avaliou a assessora técnica da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Léa Maria Moura Barroso Diógenes.



