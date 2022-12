Nova vacina contra HIV estimula anticorpos contra o vírus em 97% dos casos

Para o estudo foram selecionadas 48 voluntárias entre as idades de 18 e 50 anos.

Uma nova vacina experimental contra o vírus da Aids gerou resposta imunológica em 97% dos voluntários que receberam duas doses. O imunizante foi nomeado como eOD-GT8 60mer e não gerou efeitos colaterais graves.

A pesquisa foi publicada na Revista Science nessa quinta-feira, 8, data em que comemora-se o Dia Mundial da Aids.

Para o estudo foram selecionadas 48 voluntários entre as idades de 18 e 50 anos, sendo que 36 receberam duas doses e 12 tomaram uma solução salina. As informações são do jornal O Globo.

Os voluntários que tomaram as duas doses dividiram-se em dois grupos. Um tomava doses de 20 microgramas e a outro recebia 100 microgramas. Os participantes do segundo grupo tiveram uma resposta imunológica ligeiramente mais alta.

Entre os 12 participantes que receberam solução salina, dois apresentaram anticorpos anti-HIV ao final da pesquisa. A razão disso acontecer não está totalmente clara. Os pesquisadores acreditam que esses participantes podem ter alguma imunidade natural contra o vírus.

Especialistas consideram o novo imunizante como um avanço importante. Existe uma dificuldade no desenvolvimento de uma vacina contra o HIV porque o vírus sofre mutações de forma acelerada, o que gera novas cepas que fogem da proteção imune.