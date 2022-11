Drogas confiscadas em Sobral são incineradas

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, realizou a destruição por incineração de mais de 67 quilos de drogas em uma cerâmica, no município de Sobral, na região Norte do Ceará.



As equipes destruíram aproximadamente 67,8 quilos de drogas como maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD, material correspondente a dois anos de ações das Forças de Segurança do Ceará em Sobral e localidades próximas.

Em março deste ano, o órgão realizou a queima de 110 quilos de drogas com a autorização do Judiciário. Ao todo, 64 quilos de maconha, 2,2 quilos de cocaína, 885 gramas de crack, pouco mais de 30 gramas de ecstasy e 78 unidades de LSD foram destruídos na ação do NCTD.

Estavam presentes na operação Rômulo Bezerra, delegado titular da Delegacia Municipal de Sobral, Ricardo Magalhães, coordenador do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, um representante do Ministério Público e uma equipe da Vigilância Sanitária de Sobral.





