Homem é preso após tentar abrir conta com documentos falsos em Tianguá

Após tentar abrir uma conta utilizando documentos falsos, um homem foi preso por estelionato nessa segunda, 31, no município de Tianguá, a 333,5 quilômetros (km) de Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem havia tentado realizar a ação em outra agência do mesmo banco.

Uma equipe da Força Tática (FT) foi acionada para se dirigir ao local. O crime aconteceu na no Centro do município.

O suspeito, identificado como Rubens Azevedo Soares, de 42 anos, foi preso no local e levado à Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem já tinha passagem pela Polícia por furto e posse de drogas, e a PC-CE informou que investiga se o suspeito possui participação em outros delitos.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Tianguá: (88) 3671 9328

Sobre o assunto PF faz ação integrada contra estelionato por fraude eletrônica

STJ revoga prisão de mulheres por estelionato em Fortaleza e Itapipoca

PM preso por atuar ilegalmente como médico no Ceará também é investigado por estelionato no RN

Tags