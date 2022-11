Homem é preso no RJ suspeito de crime sexual contra crianças cearenses

.Houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil no domicílio do suspeito

Um homem foi preso suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças. A Polícia Federal (PF) cumpre ainda mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Ceará, no município de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. As investigações, iniciadas a partir de relatos, identificaram que o suspeito envolvia as crianças vítimas com perfis falsos para pedir vídeos íntimos.

Conforme a PF, depois de receber vídeos, o homem adotava a postura agressiva exigindo cada vez mais fotos vídeos, colocando as crianças em situações degradantes. Houve flagrante de posse de material contendo pornografia infantil no domicílio do suspeito.

O homem preso poderá responder por dos crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescentes. As investigações continuarão com a análise do material apreendido.

