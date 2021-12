Família é mantida em cárcere por assaltantes ao voltar de formatura em Fortaleza

Os indivíduos aproveitaram o momento que as vítimas entravam com o carro em casa e invadiram a residência no Monte Castelo

Uma família foi mantida em cárcere por criminosos durante um roubo à residência dela, na rua Ribeiro da Silva, no Monte Castelo, em Fortaleza, na última sexta-feira, 10. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o 1° Distrito Policial investiga o caso.



As vítimas chegavam de uma formatura, por volta das 22 horas, quando foram surpreendidas por três indivíduos. Os moradores entraram na casa, e os suspeitos chegaram em seguida, descendo correndo de um veículo. Eles conseguiram adentrar a residência. Uma quarta pessoa permaneceu no carro.

Os indivíduos roubaram aparelhos de computador, joias e, durante a ação, foram em todos os compartimentos da casa. Todas as vítimas permaneceram sob o poder dos homens armados. Até o momento, os criminosos não foram presos.

Ainda de acordo com a SSPDS, imagens do crime já estão na posse dos profissionais de segurança. "Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 10° DP e transferido para o 1° DP que investiga o caso, visando identificar os suspeitos e recuperar os bens roubados", acrescenta a nota da secretaria.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As informações sobre o roubo também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101 2233, do 1° DP. O sigilo e o anonimato são garantidos.



