Adolescentes integrantes de quadrilha que mirava apartamentos de luxo são apreendidas

Duas adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidas em Boa Viagem, no Recife. Para entrar nos prédios, a dupla se vestia bem, usava máscara e se apresentava como moradoras ou visitantes

Duas adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidas por suspeitas de invasão de apartamentos no bairro de Boa Viagem, no Recife, nesse domingo (28). A dupla, que é paulista, integraria uma quadrilha que mirava apartamentos de luxo e já teria passagem pela polícia do Rio de Janeiro e São Paulo.



Elas se vestiam bem, usavam máscara e se apresentavam nas portarias dos prédios como moradoras ou visitantes. Levando uma chave de fenda, elas batiam de apartamento em apartamento à procura de um que estivesse vazio para arrombar. A dupla teria sido denunciada após um morador desconfiar da ação e avisar ao síndico do prédio. "Elas não chamaram atenção, por que estavam bem vestidas e de máscara", afirmou o tenente Pereira, do 19º BPM.

As menores teriam invadido dois condomínios. Em um deles, localizado na Avenida Boa Viagem, o porteiro enganado era novato e por isso não conhecia todos os moradores. “Elas [adolescentes] batiam nas portas dos apartamentos e se alguém atendesse, conversavam e iam para outro apartamento. Caso ninguém abrisse a porta elas pegavam a chave de fenda, arrombavam o apartamento e furtavam os objetos”, declarou o tenente Pereira.

De acordo com as investigações, elas participavam de um grupo criminoso que atuava em várias cidades com foco em apartamentos de luxo. “Elas têm um mandato de busca e apreensão pelo Rio de Janeiro e estavam aqui praticando esses furtos. São uma quadrilha especializada em invadir os prédios”, disse o tenente.

A Polícia Militar informou que um policial civil do Rio de Janeiro estava no Recife na tentativa de capturar os adultos envolvidos na quadrilha. "São dois homens que ficam do lado de fora para dar cobertura a elas, além de um terceiro que é o motorista, que vai ajudar na fuga", declarou Pereira

As adolescentes foram encaminhadas para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), na Boa Vista, área central do Recife, onde teriam confessado que teriam arrombado dois apartamentos nesse final de semana.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como crime análogo de tentativa a roubo em residência. O órgão disse ainda que as duas menores serão apresentadas ao Ministério Público. Procurado pela equipe do JC, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) afirmou que os processos que envolvem crianças e adolescentes “correm em segredo de Justiça, por força do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”.

