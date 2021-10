Último alvo da Operação Dissimulare é preso por sonegação fiscal no Ceará

A detenção ocorreu nessa terça-feira, 26, no Piauí. Com isso, sobe para 16 o número de presos na ação, que começou em 2017, com prejuízos aos cofres do Ceará de R$ 429 milhões

O último alvo da Operação Dissimulare, iniciada no Ceará em 2017 e que investigou uma quadrilha que causou prejuízos de R$ 429 milhões aos cofres públicos do Estado por meio de sonegação, foi preso nessa terça-feira, 26. Francisco José Timbó Farias, 51, é o 16º detido por integrar uma quadrilha responsável por usar dezenas de empresas de fachada para comprar tecidos em outros estados sem o pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Ele foi encontrado no Centro de Teresina (PI) e conduzido à unidade policial do estado. Tratativas estão em andamento para o recambiamento dele.

A detenção dele se deu por cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações duraram quatro anos. Após localizar o suspeito, equipes da Polícia Civil do Ceará viajaram a Teresina e o encontraram em um estabelecimento comercial do Centro. O suspeito tem passagens por homicídio culposo no trânsito, crimes contra a ordem tributária e associação criminosa.

LEIA MAIS | Operação Dissimulare prende mais um suspeito

Segundo a SSPDS, o trabalho policial buscou apurar a atuação da organização criminosa que se instalou no Ceará com a finalidade de sonegar impostos na aquisição de insumos da indústria têxtil. De acordo com as investigações, Francisco José atuava como um dos operadores do esquema, sendo responsável por articular a organização criminosa e utilizar dezenas de empresas de fachada para comprar os tecidos sem pagar o imposto.

Operação Dissimulare

A Operação Dissimulare começou em 1º de setembro de 2017, sendo resultado de investigações iniciadas pela Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) sobre as ações criminosas de pessoas que compravam produtos do ramo têxtil sem o pagamento dos impostos. A ação foi organizada pela Polícia Civil, com o apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), e contou com a atuação de 160 policiais civis. Dentre eles, 40 delegados de várias delegacias especializadas.



