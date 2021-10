Sobral recebe terceira fase Operação Domus no residencial Nova Caiçara

12:22 | Out. 14, 2021

A Operação Domus, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPD), que ocorre em caráter permanente, acontece na manhã e tarde desta quinta-feira, 14, no Residencial Nova Caiçara, em Sobral, na Região Norte do Estado. Até às 11h30, duas apreensões de drogas, de maconha e cocaína, foram realizadas. A SSPDS ainda deve realizar a pesagem do entorpecente.

Operação Domus realiza segunda ação em um mês no residencial Nova Caiçara, em Sobral

As Forças de Segurança do Estado e agentes municipais apoiaram os trabalhos conduzidos pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol). Domus é um termo em latim que significa domicílio. Com isso, a Operação Domus, deflagrada pela SSPDS, busca manter a sensação de acolhimento e de bem-estar em conjuntos habitacionais.

