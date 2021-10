Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em Sobral

12:53 | Out. 09, 2021

Apesar do mandado em aberto, homem circulava livremente em ônibus, em uma rodovia de Sobral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde dessa sexta-feira, 8, em Sobral, um homem que circulava livremente com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi abordado em um ônibus de transporte de passageiros intermunicipal, que fazia a linha Fortaleza - Granja.

Por volta das 16h10, no km 221 da BR 222, em Sobral, equipes da Polícia Rodoviária Federal, em policiamento de rotina, abordaram um ônibus e, durante a fiscalização do mesmo, foi identificado o indivíduo com mandado de prisão em aberto pela prática de estupro de vulnerável.

O homem foi detido e encaminhado para a Polícia Judiciária de Sobral.



