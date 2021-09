Show pirotécnico de torcida organizada causa incêndio no estádio municipal de Sobral

Um incêndio foi registrado nesta segunda-feira, 20, em Sobral, no estádio municipal Plácido Aderaldo Castelo, mais conhecido como estádio do Junco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido causado por faíscas de fogos de artifício. Os rojões foram disparados por integrantes de uma torcida organizada do Guarany de Sobral, do lado de fora do estádio, durante uma partida do clube válida pela série D do Campeonato Brasileiro.



O jogo havia iniciado por volta das 15 horas, mas teve que ser interrompido aos seis minutos em virtude do incêndio. A paralisação durou cerca de cinco minutos. Segundo o tenente-coronel Roberto Moraes, comandante da 1ª Companhia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o fogo começou em uma área de vegetação localizada no entorno do estádio e rapidamente se espalhou, chegando a atingir cadeiras de plástico inservíveis que haviam sido descartadas próximas ao gramado, dentro do campo.



“As chamas tomaram proporções maiores por causa dessas cadeiras. São objetos muito antigos, que foram descartados há anos. Que sirva de alerta para não acumularem mais objetos inservíveis”, pontuou o militar. A queima do material plástico originou uma enorme nuvem de fumaça, que pôde ser vista de vários pontos da cidade. As chamas foram debeladas sem registro de feridos.



A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Sobral, responsável pela administração do estádio do Junco, informou, por meio de nota, que o incêndio não atingiu o gramado e foi rapidamente controlado pelos Bombeiros, evitando a ocorrência de danos físicos e materiais. Segundo a pasta, a partida foi interrompida por medida de segurança, mas depois “seguiu normalmente, sem maiores transtornos”.



O Guarany de Sobral possui ao menos quatro torcidas organizadas (Força Jovem Guarany; Guara-Raça; Torcida Alcoolizada Guarachopp e a Torcida Tribo do Cacique). O POVO, no entanto, não identificou qual grupo teria sido responsável pelo show pirotécnico que causou o incêndio.

