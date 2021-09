Série D: Guarany de Sobral-CE fecha lista de classificados à 3ª fase

O Guarany de Sobral-CE é o último classificado à terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (20), o Cacique do Vale derrotou o Galvez-AC por 2 a 0 no estádio do Junco, em Sobral (CE). Na partida de ida do confronto, há uma semana, na Arena da Floresta, em Rio Branco, as equipes não saíram do zero.

Na próxima fase, o Guarany terá o Campinense-PB pela frente. Os paraibanos avançaram ao eliminar o Sergipe-SE nos pênaltis, no último sábado (18), no Amigão, em Campina Grande (PB), após um empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo de ida, no Batistão, em Aracaju, na semana anterior, terminou em 2 a 2.

Os anfitriões abriram o placar no Junco aos 14 minutos do segundo tempo. O lateral Mattheus cruzou da esquerda e o atacante Daniel Passira, de cabeça, mandou para as redes. Nos acréscimos, em contra-ataque, o meia Paulista recebeu na direita e deixou o atacante João Gabriel livre para chutar na saída do goleiro Wanderson e definir a partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dias e horários dos jogos da terceira fase ainda serão anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A previsão, conforme a tabela detalhada mais recente publicada no site da entidade, é que as partidas de ida ocorram neste fim de semana (25 e 26 de setembro) e os de volta no próximo (2 e 3 de outubro).

Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C de 2022 e serão substituídos pelos quatro clubes rebaixados da terceira divisão nacional deste ano. Três estão definidos: Oeste-SP, Santa Cruz-PE e Paraná-PR. Os dois últimos tiveram a queda decretada no fim de semana. Floresta-CE e Jacuipense-BA brigam para escapar do descenso.

Confrontos da terceira fase:*

América-RN x Moto Club-MA

4 de Julho-PI x ABC-RN

Campinense-PB x Guarany de Sobral-CE

Atlético-CE x Paragominas-PA

Cianorte-PR x Aparecidense-GO

Caxias-RS x União Rondonópolis-MT

Esportivo-RS x Ferroviária-SP

Uberlândia-MG x Joinville-SC

* Os times à direita serão os mandantes do jogo de volta, por terem feito melhor campanha.

Tags