Corpo de cruzeirense morto em emboscada da Mancha Verde é velado

Sepultamento do torcedor José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, será em Sete Lagoas, às 16h30 (de Brasília)

O corpo do torcedor José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, está sendo velado em um complexo esportivo em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais.

O cruzeirense morreu carbonizado após uma emboscada armada pela torcida Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras. O ataque brutal ocorreu na madrugada do último domingo (27), em Mairiporã, no interior de São Paulo, quando a torcida Máfia Azul retornava de Curitiba.

Durante o ataque da Mancha Verde, José Victor perdeu a vida e outras 17 pessoas ficaram gravemente feridas. Em um caso específico, familiares pedem ajuda devido à falta de estrutura no hospital municipal de Mairiporã, onde as vítimas foram internadas.