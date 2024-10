Corpo de Bombeiros resgata mulher na Serra da Taquara, em Caucaia

De acordo com a corporação, a mulher torceu o tornozelo no topo da Serra da Taquara por volta das 3h45min

Crédito: Reprodução/ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou uma mulher de 35 anos na Serra da Taquara, localizada no município de Caucaia, distante 16 km de Fortaleza. A ação ocorreu na madrugada deste domingo, 13.

De acordo com a corporação, a mulher torceu o tornozelo no topo da Serra da Taquara por volta das 3h45min. Após o acionamento pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), duas guarnições se dirigiram ao local.

Conforme a solicitante, a vítima descrita como “forte e alta” estava acompanhada por amigos que oravam no perímetro. Sem referências claras pelo grupo não ser natural do município, a solicitante mencionou que a vítima não conseguia descer do local devido a lesão no tornozelo.