Motorista de ambulância é executado dentro de casa em Senador Pompeu

O motorista de ambulância Ariamiro Francisco Alves foi morto dentro da própria residência no município de Senador Pompeu, a 282 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado na noite do domingo, 13, por volta das 21 horas. A vítima era natural de Rio Claro, em São Paulo.



Conforme fonte ouvida pelo O POVO, a vítima estava no banheiro quando foi baleada com tiros na cabeça e no pescoço. Ariamiro tinha 25 anos e morreu no local. Não há informações oficiais sobre o que teria motivado o crime ou prisão de suspeitos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se pronunciou por meio de nota afirmando que a vítima foi morta por disparos de arma de fogo dentro de uma residência e que o crime ocorreu na zona rural. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Senador Pompeu.