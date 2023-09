Prefeito de Senador Pompeu se joga do palco e cai no chão durante aniversário de 127 anos da cidade

A situação viralizou nas redes sociais com pessoas destacando a empolgação do prefeito. Após o acidente, Maurício voltou aos festejos sem graves ferimentos e continuou aproveitando a festa.

Uma situação inusitada marcou o aniversário de 127 anos de Senador Pompeu , município a cerca de 265 km de Fortaleza . O prefeito da cidade, Maurício Pinheiro (PDT), pulou so palco em direção à população, que não conseguiu segurá-lo. Ele caiu no chão, perto da plataforma.

Em suas redes sociais, ele chegou a republicar um story com o vídeo do acidente, onde um usuário o chama de “figura”. A Prefeitura não chegou a comentar o caso oficialmente em seu perfil, mas parabenizou a cidade, celebrando a cultura do município.

“Nesta data especial, é impossível não relembrar as raízes profundas que fazem de Senador Pompeu um lugar tão especial. Desde sua fundação, esta cidade tem sido um centro de cultura, tradição e comunidade, onde as pessoas se unem em prol do bem-estar comum”, diz um trecho do texto publicado nas redes sociais.