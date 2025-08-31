Homem é preso em flagrante por extorsão contra empresa de internet

Prisão foi realizada durante a Operação Strike, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos em ataques a estabelecimentos do porte

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o indivíduo foi capturado na zona rural da cidade, logo após ser flagrado extorquindo a instituição comercial.

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesse sábado, 30, suspeito de extorquir uma empresa provedora de internet em São Luís do Curu , interior do Ceará. Prisão foi realizada durante a Operação Strike, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos em ataques a estabelecimentos do porte.

Ele foi levado para a Delegacia de Capturas (Decap) e está à disposição da Justiça, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Prisão aconteceu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).

Esse é pelo menos a segunda captura do tipo realizada no âmbito da Operação Strike em pouco mais de uma semana. Isso porque no último dia 21 houve a prisão em flagrante de um homem de 23 anos que também foi flagrado extorquindo uma empresa de internet. Caso aconteceu em São Gonçalo do Amarante.