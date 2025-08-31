Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso em flagrante por extorsão contra empresa de internet

Prisão foi realizada durante a Operação Strike, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos em ataques a estabelecimentos do porte
Autor Gabriela Almeida
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesse sábado, 30, suspeito de extorquir uma empresa provedora de internet em São Luís do Curu, interior do Ceará. Prisão foi realizada durante a Operação Strike, que visa desarticular grupos criminosos envolvidos em ataques a estabelecimentos do porte. 

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o indivíduo foi capturado na zona rural da cidade, logo após ser flagrado extorquindo a instituição comercial.

Ele foi levado para a Delegacia de Capturas (Decap) e está à disposição da Justiça, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Prisão aconteceu por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM).

Esse é pelo menos a segunda captura do tipo realizada no âmbito da Operação Strike em pouco mais de uma semana. Isso porque no último dia 21 houve a prisão em flagrante de um homem de 23 anos que também foi flagrado extorquindo uma empresa de internet. Caso aconteceu em São Gonçalo do Amarante.

