Homicídio culposo: preso homem que atropelou idosa no interior do CE

Homem, de 22 anos, estaria dirigindo um carro sob a influência de álcool quando perdeu o controle do veículo e atingiu a idosa. A vítima não resistiu aos ferimentos

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante por homicídio culposo, nesse domingo, 15, um homem suspeito de matar atropelada uma mulher de 80 anos no município de Carnaubal, interior do Ceará. Informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Segundo a SSPDS, o homem, de 22 anos, estaria dirigindo um carro sob a influência de álcool quando perdeu o controle do veículo e atingiu a idosa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Condutor foi conduzido à Delegacia Regional de Tianguá, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante. Ele é suspeito de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e está agora à disposição do Poder Judiciário.

