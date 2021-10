Homem suspeito de tráfico de drogas é preso em Catunda

Um homem foi preso em flagrante, por equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Cpraio), da Polícia Militar, suspeito de tráfico de drogas, no município de Catunda, a 266,9 quilômetros de Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 21. Segundo a PM, a prisão de Breno Andrade de Brito, 18, ocorreu após uma denúncia. Ele foi encaminhado à Delegacia Municipal de Santa Quitéria, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia, as equipes realizavam uma operação em busca de localizar pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação, foi solicitado apoio do CPRaio. Os militares se engajaram na ofensiva e, durante as buscas, um dos suspeitos, conhecido como Breno, foi localizado e abordado.

O jovem foi questionado sobre a denúncia. Ele, então, apontou o local onde escondia todo o material, em um terreno próximo a sua residência. Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre 32 sem munição, pequenas porções de cocaína e crack, mais de dois quilos de maconha, uma balança de precisão, sacos plásticos para embalar a droga e uma quantia em dinheiro. As equipes seguem em diligências em busca de localizar outros envolvidos no crime de tráfico.



