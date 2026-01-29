Polícia prende sete suspeitos com armas e granadas em São Benedito

Entre as aramas estavam três pistolas e uma espingarda / Crédito: Reprodução / PMCE

Cinco homens e duas mulheres suspeitos de ligação com uma organização criminosa foram presos nesta quarta-feira, 28, no município de São Benedito, a cerca de 321 quilômetros de Fortaleza. Horas antes, grupo teria divulgado vídeos nas redes sociais ostentando armas de fogo e pichando muros na cidade vizinha de Ibiapina. Com os suspeitos, a polícia apreendeu aramas e munições de diversos calibres. Veja o vídeo Por volta das 12 horas, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) receberam os vídeos em que os suspeitos aparecem pichando imóveis com a sigla de um grupo criminoso em Ibiapina. Após a circulação das imagens, os envolvidos teriam se escondido em uma residência localizada em São Benedito.

Três equipes do CPRaio se deslocaram até o endereço e montaram um cerco no entorno do imóvel. Segundo a Polícia, ao perceberem a presença policial, os suspeitos arremessaram as armas e tentaram fugir pulando para casas vizinhas.

Três homens e duas mulheres foram capturados imediatamente em um imóvel próximo, enquanto os outros dois homens foram detidos após tentarem escapar para a residência dos fundos. Os presos têm idades entre 21 e 24 anos. Ao todo, foram apreendidas três pistolas, de calibres 9 mm, 38 e 380, uma espingarda calibre 12, 344 munições de diversos calibres, quatro granadas, dois simulacros — um de pistola e outro de fuzil —, além de um veículo, uma balança de precisão, um rádio comunicador e quatro aparelhos celulares. Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Benedito, onde foram autuados por integrar organização criminosa e por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todos permanecem à disposição da Justiça.