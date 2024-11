Dona de casa noturna é presa em São Benedito suspeita de obrigar adolescente a se prostituir

Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), uma equipe foi acionada para o local por volta das 22 horas, após denúncia anônima contra o estabelecimento, situado na rua Rua Manuel de Oliveira Vasconcelos, bairro Cruzeiro.

A proprietária de uma casa de entretenimento adulto foi presa durante a última terça-feira, 26, no município de São Benedito , distante 318 quilômetros (km) de Fortaleza , suspeita de aprisionar uma adolescente de 16 anos no estabelecimento.

Após ser encontrada pelos agentes, a jovem confirmou que estava sendo impedida pela proprietária do estabelecimento de sair do prostíbulo. Ainda não há informações sobre o vínculo das duas.

Mulher foi autuada com base no ECA

A adolescente, bem como a dona da casa noturna, foram direcionadas até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde a mulher foi autuada com base no artigo 244-A, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O texto discorre sobre a submissão de menores de idade à prostituição ou exploração sexual e estabelece pena de quatro a dez anos de reclusão, além do pagamento de multa. Em casos como este, onde a presa é proprietária do local onde o crime estaria sendo cometido, o ECA também prevê perda de bens e valores utilizados na prática.