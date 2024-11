Moto Segura: motociclista por aplicativo consegue recuperar veículo roubado

Rodney Vieira Lima, motociclista por aplicativo, foi o primeiro cadastrado no Programa Moto Segura a recuperar seu veículo após um roubo. O crime aconteceu no dia 12 de novembro, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza.

Segundo o Governo do Ceará, um homem de 38 anos, apontado como responsável pelo roubo da motocicleta de Rodney, foi preso no bairro Parque Santa Maria. Ele já tinha histórico de furto. Encaminhado ao 30º Distrito Policial, foi autuado por recebimento e adulteração de placa de identificação de veículo automotor.

Em caso de roubo ou furto, a vítima deverá ligar para o Ciops no número 190, informando seus dados e a senha cadastrada no programa. Com essas informações, as forças de segurança podem rastrear o veículo e direcionar equipes policiais para recuperar o veículo.

As tecnologias utilizadas pelo programa, como os sistemas Agilis e Nuvid, fortaleceram a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ciops. Segundo as autoridades, esta colaboração é essencial para garantir resultados eficazes, como a recuperação de veículos e a detenção de suspeitos.