Adolescente é apreendido suspeito de matar o tio em São Benedito

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no último domingo, 8, suspeito de ato infracional análogo a homicídio no município de São Benedito, localizado a cerca de 318 quilômetros (km) de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o jovem teria matado o próprio tio.

O adolescente foi encontrado em um bar da cidade, próximo a um campo de futebol, logo após o crime. Ao ser abordado por policiais, ele confessou a autoria do ato infracional, conforme divulgado pelas forças de segurança.