Mãe e filho morrem atropelados por caminhonete em São Benedito

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência no bairro Centro.

O condutor do veículo prestou socorro e permaneceu no local até a chegada dos agentes. Um teste de etilômetro foi realizado, e o resultado foi negativo.

O motorista foi conduzido à Delegacia Municipal de São Benedito e prestou depoimento. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) segue apurando o caso.



Pelas redes sociais, o prefeito de São Benedito, Saul Maciel, lamentou o acidente e a morte das vítimas, identificadas como Sueli Pereira da Silva e Francisco Benício Pereira da Silva.

"É com profundo sentimento de pesar que noticiamos o falecimento de Francisco Benício Pereira da Silva, paciente do Espaço Iluminar, e de sua mãe, Sueli Pereira da Silva, na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro. Neste momento de dor, o governo municipal solidariza-se com a família e roga para que Deus possa dar a todos o conforto necessário. Que as boas lembranças sejam fonte de força neste momento de saudade", escreveu.