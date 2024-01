Colisão entre caminhões deixa motorista ferido em Morada Nova

Acidente aconteceu na noite do último sábado, 13. Homem ficou preso às ferragens e foi socorrido. Motorista do outro veículo não foi encontrado

Uma colisão entre dois caminhões foi registrada na noite do último sábado, 13, no município de Morada Nova, a 169 km de Fortaleza. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, o acidente aconteceu por volta das 21 horas, na avenida Contorno Norte.

Após ser retirado, ainda consciente, constatou-se que o homem "apresentava múltiplas fraturas nos membros inferiores, incluindo fêmur, tíbia e fíbula, do membro esquerdo, além de laceração profunda no pé direito com fratura nas falanges”, detalha a corporação.

O procedimento para retirar o motorista das ferragens durou cerca de 35 minutos, conforme os militares.

Após ser resgatado, o homem foi levado para o Hospital do Vale do Jaguaribe. Já o motorista do outro caminhão não foi encontrado.