Quatro homens são presos com armas de fogo e 144 munições em São Benedito

Quatro homens foram presos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no último sábado, 4, com armas de fogo e munições no município de São Benedito, a 332,4 km quilômetros de Fortaleza.

De acordo com informações da PMCE, o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) recebeu, por volta de 18h30min, a informação de que suspeitos de homicídio estariam escondidos em casas no bairro Corrente.