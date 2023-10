Dois homens são presos por integrar grupo criminoso em Cascavel

Com eles, foram encontradas armas, munições, um veículo, além de uma planta de maconha

Crédito: Divulgação/ Polícia Militar do Ceará

Em meio a ação policial, algumas armas de fogo escondidas em um terreno foram confiscadas pelos policiais. No total, quatro revólveres, duas pistolas, uma escopeta calibre 12 e mais de cem munições foram encontradas.

As investigações da ocorrência tiveram início após denúncias que apontaram a localização de homens em posse de armamentos teriam divulgado um vídeo na internet. Os agentes realizaram buscas no bairro Guanacés, quando identificaram Bruno Januário Freire, de 30 anos.

Dois homens suspeitos de integrar um grupo criminoso em Cascavel , na Região Metropolitana de Fortaleza, foram capturados pela Polícia Militar do Ceará. Na ofensiva, realizada nesta quarta-feira, 25, 110 munições, sete armas de fogo e um veículo foram confiscados pelos agentes de segurança.

Seguindo com as diligências, os agentes localizaram o jovem Jonatas da Silva Martins, de 21 anos, que estava em sua residência. Com ele foi encontrado uma planta de maconha e um veículo.

Os suspeitos e o material foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Cascavel. Lá, eles foram autuados por organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação e posse de drogas. Os dois encontram-se à disposição da Justiça.