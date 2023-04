Homem com registro de CAC é preso por porte ilegal de arma de fogo

A arma, uma pistola, foi encontrada dentro do veículo do suspeito, que foi preso em flagrante e liberado após pagamento de fiança

Um homem com registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado em São João do Jaguaribe, no Ceará, no sábado, 22. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após perceber que o homem estava com uma arma, os policiais civis o abordaram no momento que ele entrava no próprio veículo. Além da arma, no carro, foram encontrados três carregadores e 34 munições.

De acordo com a PCCE, o homem é CAC, mas é contra o regulamento portar arma de fogo em locais públicos, em desacordo com as autorizações de uso e porte em clubes destinados à prática do tiro esportivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O homem foi autuado em flagrante na Delegacia de Russas. A arma, os carregadores e as munições foram apreendidas e ele foi liberado após pagamento de fiança.

Sobre o assunto Acaraú registra maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Duas lojas de shoppings em Fortaleza e Maracanaú são roubadas em um dia

Cearense cria inteligência artificial para ajudar o filho a parar de chupar o dedo

Tags