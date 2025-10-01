Religiosos lutam pela inclusão da Festa de Iemanjá de São Gonçalo do Amarante no calendário

Festa de Iemanjá de São Gonçalo do Amarante é realizada na praia da Taíba anualmente / Crédito: Arquivo pessoal

Povos de religiões de matriz africana buscam a inclusão da Festa de Iemanjá do município de São Gonçalo do Amarante no calendário oficial da cidade. Um projeto de lei proposto pelo vereador Professor Ivan (PT) será discutido na Câmara da cidade para reconhecer a data da comemoração. Realizada na praia da Taíba anualmente no dia 15 de agosto, a festa é organizada pelos povos de terreiro muitas vezes com recursos próprios. Mãe Rainha das Trevas Tabosa explica que desde 2018 produz o evento, mas a celebração ocorre no local há 50 anos.

A celebração já está no calendário oficial do Estado do Ceará desde 2019. Em Fortaleza, a Festa de Iemanjá foi decretada como patrimônio cultural imaterial em 2018. LEIA | Festa de Iemanjá completa 60 anos em evento na Praia do Futuro O suporte da Prefeitura de São Gonçalo vem na forma de auxílio estrutural, com barracas e toldos. Em 2025, a festa chegou a ser anunciada no Instagram da prefeitura pela primeira vez. No entanto, nem todos os anos os religiosos recebem ajuda do poder público. “A Festa tem atraído multidões de outros municípios. As pessoas vêm fugindo da violência da Capital e das praias conhecidas. Aqui em São Gonçalo, é uma praia muito segura. Conseguimos fazer a festa com todo o respeito da comunidade”, diz Mãe Rainha. Cerca de duas mil pessoas comparecem, segundo ela.

Para ela, a inclusão do evento no calendário do município é um passo importante contra a intolerância religiosa e para a preservação da cultura brasileira. “O calendário do nosso município tem vários eventos católicos, protestantes, de todas as religiões. E nós existimos. Nós só queremos ser reconhecidos”, diz a mãe de santo. LEIA TAMBÉM | TCP faz ameaças e quatro terreiros de umbanda fecham em Maracanaú Vereador que propôs lei também criou “Dia do Evangélico” “Nós entendemos a importância, até porque o evento já acontece há sete anos. Mesmo sendo um cristão evangélico, em nome do estado laico eu propus a lei”, diz o vereador Professor Ivan. Ele também foi o responsável pela lei que criou o Dia do Evangélico na cidade, comemorado em 30 de novembro.