Defesa de suspeito de tentar matar PM na Vila Peri nega envolvimento dele no caso

Em nota, advogados afirmaram que Tiago Pereira da Costa estava em um outro local no momento do crime. Eles também denunciaram que Tiago foi torturado por PMs

A defesa do homem preso suspeito de tentar matar uma policial militar no bairro Vila Peri, em Fortaleza, no último domingo, 12, nega que ele tenha envolvimento com o crime. Em nota enviada a O POVO, os advogados Dayvid Martins Correia e Catharine de Marilac afirmam que Tiago Pereira da Costa, de 22 anos, se encontrava em um outro local no momento do crime.

Tiago foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e por porte ilegal de arma de fogo. Conforme decisão de audiência de custódia, após o crime, policiais receberam a informação de que o autor dos disparos contra a PM era um homem conhecido como “Pampan”, morador da comunidade Vertical, no bairro Parque São José.