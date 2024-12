Homem é morto a tiros em frente a igreja no Ceará, na saída de um batizado

Caso aconteceu em frente na praça Matriz, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um homem de 25 anos foi morto a tiros na saída de um batizado que estava sendo realizado em uma igreja localizada na praça da Igreja Matriz, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no domingo, 22. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão os trabalhos de investigação.