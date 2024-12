Investigado por atos golpistas é preso na fronteira com a Argentina

José Acácio está preso na delegacia da PF em Foz do Iguaçu e vai passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, 23. O indígena é acusado de promover atos antidemocráticos no fim de 2022, após o resultado das eleições, em diversos locais de Brasília.

De acordo com as investigações, ele esteve à frente de manifestações ilegais realizadas no Congresso Nacional, no aeroporto de Brasília, e nas proximidades do hotel no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou hospedado antes de tomar posse para o terceiro mandato.

José Acácio foi preso em dezembro de 2022, mas ganhou liberdade em setembro de 2023, quando teve a prisão substituída pelo uso de tornozeleira eletrônica. Após ganhar o benefício, o indígena rompeu o equipamento e fugiu para a Argentina.

De acordo com a PF, cerca de 60 brasileiros com envolvimento em atos antidemocráticos fugiram para a Argentina após romperem a tornozeleira eletrônica. A maioria deles é investigada pelo envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.