PMs serão ouvidos em audiência sobre morte de adolescente de 15 anos

Quatro policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) serão ouvidos nesta terça-feira, 3, durante audiência de instrução sobre a morte do adolescente de 15 anos Kauã Moreira Ferraz. O adolescente foi atingido por um tiro durante um confronto entre policiais e um suspeito de tráfico de drogas. O rapaz não possuía relação com a ocorrência. O caso foi registrado no dia 27 de novembro de 2023.

Conforme a família do garoto, que estava no local no momento da ação policial, os agentes de segurança teriam invadido o terreno da família. O garoto teria deixado o cavalo amarrado e se preparava para jantar quando foi avisado que o animal estava solto. Ele correu para que o cavalo não saísse da propriedade, mas foi surpreendido por tiros. Ainda correu em direção a mãe, que junto da família o socorreu para uma unidade hospitalar. No entanto, o rapaz não sobreviveu.

Câmeras flagraram o momento que a mãe pedia socorro com o filho nos braços ferido. Os familiares ainda relatam que há um momento, nas imagens, em que o aparelho celular do adolescente cai no chão e um dos policiais recolhe o aparelho, coloca no próprio bolso e sai.