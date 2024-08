Racismo contra delegada em loja Zara: gerente é condenado a prestar serviço comunitário

A delegada da Polícia Civil Ana Paula Silva Santos, que denunciou o funcionário da loja Zara pelo crime de racismo Crédito: JÚLIO CAESAR

Ana Paula, uma mulher negra, foi impedida de entrar no estabelecimento comercial sob alegativa de questões de segurança. Na época do caso, ela contou que entrou na loja Zara com uma sacola de outra loja e tomava sorvete quando foi abordada pelo gerente do estabelecimento, que tentou afastá-la justificando que seria uma norma de segurança. A delegada então perguntou se era pelo sorvete e depois também questionou um segurança do shopping sobre o ocorrido. O homem acionou o chefe de segurança do local, que a reconheceu como delegada. O POVO tenta contato com a defesa de Bruno, e a matéria será atualizada assim que houver resposta.