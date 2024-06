Caso Pedro Kauã: 4 PMs são denunciados por homicídio e omissão de socorro

Adolescente de 15 anos foi morto em sua residência, durante ação policial no município de São Gonçalo do Amarante, em novembro de 2023

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aceitou, no último 3 de junho, a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra quatro policiais militares envolvidos no homicídio de Pedro Kauã Moreira, 15 anos. Eles foram denunciados por homicídio, omissão de socorro, tortura e fraude processual. Conforme O POVO apurou, durante a ação policial que vitimou Pedro Kauã, os agentes teriam negado socorro ao adolescente. O crime aconteceu em 2023, em São Gonçalo do Amarante.

Questionada sobre o andamento do processo, Euzanira Moreira, mãe de Pedro Kauã, disse estar aliviada.

“Mesmo sabendo que isso não vai trazer meu filho de volta, a gente fica aliviada que a justiça está sendo feita. Esperamos que as autoridades do Poder Judiciário continuem fazendo justiça até chegar o momento do júri e que eles sejam condenados pelo absurdo que eles fizeram com o meu filho.”