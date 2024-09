Acidente entre caminhão e carro deixa dois mortos no interior do Ceará

Vítimas morreram no local do acidente; agentes da Polícia Rodoviária Federal atuam no local

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o automóvel Volkswagen track parcialmente destruído, com perda total do capô e da parte dos bancos do motorista e carona, restando apenas os bancos traseiros e o porta-malas.

Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 2, vítimas de um acidente entre um carro de passeio e um caminhão, em São Gonçalo do Amarante , município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na ocasião, o automóvel teria se chocado frontalmente com o veículo de carga na altura do quilômetro (km) 55 da BR-222.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas foram dois homens na faixa dos 30 anos de idade. O condutor do caminhão foi identificado como um homem de 66 anos.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam controlando o trânsito no local enquanto aguardam a chegada de equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Segundo informações repassadas pelo órgão rodoviário, as vítimas vieram a óbito ainda no local do acidente.



O POVO demandou Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), órgão responsável pela Pefoce, para mais informações sobre o acidente. A matéria será atualizada quando a demanda for respondida.