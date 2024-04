Gripe: atendimento de crianças em postos de saúde de Fortaleza cresce 22% em março

No último mês, Fortaleza tem registrado variações climáticas intensas, com temperaturas diferentes e chuvas frequentes. Isso coincide com o aumento esperado de doenças sazonais, como resfriados e gastroenterites, comumente conhecidas como viroses. Dos 10 mil atendimentos de crianças e adolescentes de até 14 anos com sintomas gripais nos postos de saúde de Fortaleza, quase a metade foi apenas no mês de março. Com sistemas imunológicos ainda em desenvolvimento, as crianças estão entre os mais vulneráveis e os responsáveis devem estar atentos às formas de prevenção e tratamentos dos pequenos.

Somente entre janeiro e março de 2024, foram realizados 10 mil atendimentos em crianças por sintomas de síndrome gripal nos 118 postos de saúde do Município. A maior parte dos casos foi registrada no último mês de março, com 4.502 atendimentos. O número é 22% maior do que o registrado em fevereiro, quando 3.687 crianças e jovens foram atendidos.

Segundo Luciana Passos, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenadora das redes de atenção primária de Fortaleza, a sazonalidade influencia tanto no aumento dos casos de viroses quanto na incidência de crises alérgicas.