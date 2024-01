Fórum do Turismo do Ceará lança projeto Natal do Mar

O evento de lançamento ocorrerá no auditório do Sebrae Ceará, nesta terça-feira, 5

O Fórum do Turismo do Ceará (Fortur-Ce) lança o projeto Natal no Mar nesta terça-feira, 5, no auditório do Sebrae, às 19 horas. O evento é uma releitura da história do Natal na qual o menino Jesus nasce em meio ao povo do mar, com pescadores e marisqueiras ao seu redor.

Cenário escolhido para abraçar a programação foi a Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. A programação se iniciará no próximo sábado, 9, com a lavagem da pesqueira, que prepara a comunidade para o evento que ocorrerá no dia 23.

A expectativa é que haja o resgate das raízes culturais e da autoestima da comunidade local, por meio do protagonismo dos pescadores e do povo do mar, além do incremento da economia com foco no associativismo.