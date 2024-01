Ceará tem 1.700 km de rios perenizados em 2023; extensão é a maior em 10 anos

A perenização de rios é uma estratégia para lidar com a seca no Estado. Segundo Walt Disney Paulino, gerente de Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Cogerh, a técnica feita com a construção de açudes permite uma melhor distribuição espacial e temporal dos recursos hídricos.

O Ceará conta com 1.743,61 quilômetros (km) de rios perenizados em 2023, de acordo com boletim divulgado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). A extensão diminuiu com a seca registrada a partir de 2012. No entanto, neste ano, os quilômetros de perenização atingiram o maior número em dez anos.

“Os nossos rios são todos intermitentes, não ficam disponíveis o ano todo, só no período chuvoso por poucos meses. À medida que você armazena a água nos reservatórios, o recurso fica disponível por um tempo maior. E o reservatório não atende só quem está no entorno. Você distribui espacialmente essa água para distritos e sedes a alguns quilômetros de distância”, afirma.

Paulino explica que o comprimento dos trechos varia anualmente conforme a disponibilidade e o aporte hídrico dos reservatórios. Em 2023, o Ceará teve um dos maiores aportes dos últimos anos, ganhando 6 bilhões de metros cúbicos de água durante a quadra chuvosa.

Com o projeto Malha D’água, que visa a instalação de adutoras de grande porte no interior do Ceará, a água dos rios passa a atender também as sedes municipais. Segundo Paulino, a encanação traz benefícios. “Atualmente, você tem perda por evaporação, infiltração, pode haver consumos ao longo do trecho que não eram previstos. Com o Malha D’água, vamos evitar essas perdas”, afirma.

Situação hídrica do Ceará

Apesar do grande aporte hídrico da quadra chuvosa de 2023, pelo menos 45 açudes estão com menos de 30% da capacidade preenchida. As bacias hidrológicas do Sertão de Crateús, do Médio Jaguaribe e do Curu também têm baixos níveis de reserva de água.

Com a ocorrência do fenômeno El Niño confirmada para 2024, a probabilidade das chuvas serem abaixo da média histórica do Estado aumenta. Por isso, órgãos estaduais buscam formas conservadoras de gerir o uso da água dos reservatórios, em preparação para possíveis anos de seca.