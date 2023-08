Marinha: ventos de até 60km/h devem atingir litoral do Ceará

O aviso sobre os ventos fortes foi emitido neste sábado, 5, e vale para a manhã do dia 6 até a noite do dia 7. Cenário deve atingir ainda parte dos litorais de Rio Grande do Norte e Piauí

O litoral do Ceará pode ter ventos de até 60km/h entre a manhã deste domingo, 6, e noite da segunda-feira, 7. O aviso foi emitido pela Marinha do Brasil neste sábado, 5, e informa que isso se deve a intensificação dos ventos alísios na região equatorial.

A nota explica que poderá ser afetada a faixa litorânea localizada entre a cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, e Parnaíba, no Piauí. Por causa disso, toda a faixa litorânea cearense também estaria sob influência das fortes rajadas de ventos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foi solicitado que os navegantes consultem as informações antes de entrarem no mar. Para isso, a Marinha disponibiliza no Facebook a página “Serviço Meteorológico Marinho” e os aplicativos “Previsão Ambiental Marinha (PAM)” e “Boletim ao Mar”, disponíveis para os sistemas Android e iOS.