Fraude no Auxílio Emergencial: homem é investigado por receber 50 benefícios

A Polícia Federal do Ceará (PF-CE) cumpriu mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 16, de um suspeito de receber mais de 50 benefícios assistenciais do programa Auxílio Emergencial, durante a pandemia da Covid-19, em 2020.

Há indícios de que o suspeito utilizava dados de terceiros para emitir boletos falsos, que posteriormente eram enviados aos beneficiários. O homem confessou a prática ilícita.

Cinco agentes federais foram até residência localizada em São Gonçalo do Amarante, a 62,5 km de Fortaleza, para apreender aparelhos celulares e documentos do suspeito.

O investigado poderá responder pelo crime de estelionato qualificado, com pena de até sete anos de reclusão. As investigações continuam, com análise do material apreendido.

