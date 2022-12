Enel abre 103 lojas para atendimento aos clientes no Ceará

As unidades começarão a funcionar a partir das 8h, seguindo até 12h

A Enel, responsável por gerir e distribuir eletricidade no Ceará, abrirá 103 lojas para atendimento aos clientes, neste sábado, 17. As unidades começarão a funcionar a partir das 8h, com o atendimento seguindo até 12h. A distribuidora informou que não será necessário agendamento para ter acesso ao atendimento.

A Empresa disponibilizará serviços como troca de titularidade, emissão de 2ª via, ligação nova etc. Neste sábado, os clientes também poderão aproveitar as condições especiais de negociação de débitos da campanha Quita Fácil Campeão, que oferece descontos de até 30% ou parcelamento em 21 vezes no cartão de crédito.

Além disso, consumidores que já possuem algum parcelamento em atraso poderão negociar a dívida total de acordo com as condições da campanha. Para conferir o endereço das lojas, os clientes podem consultar no site https://www.eneldistribuicao.com.br/ce/lojas.aspx.

Cidades onde serão abertas lojas da Enel

Acaraú

Acopiara

Alto Santo

Amontada

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Aurora

Assaré

Barbalha

Barreira

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Caririaçu

Cascavel

Caucaia

Cedro

Choró-Limão

Crateús

Crato

Cruz

Eusébio

Fortim

Granja

Guaraciaba do Norte

Horizonte

Ibiapina

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipu

Ipueiras

Iracema

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jaguaretama

Jaguaribe

Jaguaruana

Jardim

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Massapê

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Jaguaribara

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Pedra Branca

Pentecoste

Pindoretama

Porteiras

Quixadá

Quixeramobim

Quixaré

Redenção

Russas

Santa Quitéria

Santana do Acaraú

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Sobral

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tauá

Tianguá

Trairi

Ubajara

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Em Fortaleza, as unidades dos bairros Aldeota, Centro, Messejana e Parangaba também funcionarão.

Serviços

Quita Fácil Campeão

1) Clientes com parcelamento na conta em atraso

Consumidores que já possuem algum parcelamento na conta de energia poderão negociar a dívida total em até 12 vezes, sendo uma entrada mínima de 50% da dívida + até 11 parcelas sem juros, dentro da própria conta de energia. É importante reforçar que o cliente não pode ter renegociado um parcelamento em atraso nos últimos 12 (doze) meses.

Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Lojas e Central de Relacionamento (0800 285 0196).



2) Clientes com faturas vencidas há mais de 61 dias

Os clientes que se enquadram neste perfil podem parcelar as contas em atraso em até 12 vezes (10 % de entrada + 11 parcelas) sem juros, dentro da própria conta de energia. Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Site (enel.com.br), app da Enel CE, lojas ou Central de Relacionamento (0800 285 0196).



Quem preferir, pode negociar em até 21 parcelas sem juros no cartão de crédito, sem precisar sair de casa. Basta acessar o site enel.com.br.



3) Clientes com faturas vencidas há mais de 180 dias

Podem parcelar em até 6 vezes (entrada + 5 parcelas) com desconto de até 30% sobre o débito total (após atualização de IPCA e Juros Mora). Canais de Atendimento para esse tipo de negociação: Lojas e Central de Relacionamento (0800 285 0196).

