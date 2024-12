Investigado por homicídio em Santana do Cariri é preso em Pernambuco

Imagem de apoio ilustrativo. Homem foi preso por policiais civis da delegacia municipal de Nova Olinda / Crédito: Freepik

Um homem investigado por homicídio qualificado em Santana do Cariri, a 513,69 quilômetros de Fortaleza, foi preso nesse sábado, 21, na cidade de Alegrete, em Pernambuco. O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio de policiais civis da delegacia municipal de Nova Olinda, no estado pernambucano. O mandado foi expedido pelo juízo da Comarca de Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, em desfavor do homem, que teria cometido um homicídio qualificado em maio de 2022 contra outro homem.