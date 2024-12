Policial militar é baleado de raspão durante patrulhamento em Fortaleza

Caso foi registrado na madrugada deste sábado, 21, no bairro Bom Jardim

A ocorrência aconteceu após a composição policial ouvir disparos de arma de fogo na região e, em seguida, se deslocar para o local para averiguar o caso. Os policiais afirmam que foram recebidos com disparos de arma de fogo realizados por pessoas ainda não identificadas.

Um policial militar foi baleado de raspão enquanto realizava patrulhamento no bairro Bom Jardim, em Fortaleza . O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 21, por volta das 3h20min.

Durante o confronto, o PM foi atingido. O agente foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Jardim, onde foi atendido e, segundo a corporação, seu estado de saúde é estável.

Em nota, a PMCE informou que a ação foi realizada pelo 17º Batalhão de Polícia Militar (17ºBPM) e contou com reforço de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o apoio aéreo de uma aeronave do Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Os suspeitos ainda não foram localizados, assim como nenhum material ilícito foi apreendido diante da ocorrência. “A PMCE segue em diligências para identificar e prender os envolvidos”, disse a corporação.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.